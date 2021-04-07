شركة الكهرباء: فصل طارئ لخط بغداد المغذي لمحافظة غزة اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، إنه عطفاً على التنويه الصادر عنها الأسبوع الماضي، فإنها تعيد التأكيد والتذكير بإجراء الفصل الطارئ لخط بغداد المغذي لمحافظة غزة اليوم الأربعاء الموافق 7/4/2021م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.



كما تجدد التأكيد كذلك بأن خط (J7) الناقل للكهرباء من محطة التوليد، والذي سيتم فصله لإجراء صيانة ضرورية داخل المحطة، من المتوقع فصله من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.



وأكدت الشركة أنها على تواصل مستمر مع الجهات المختصة من أجل إتمام عمليات الصيانة اللازمة في وقتها المحدد وبدون تأخير لكي يتسنى لطواقمها ايصال التيار الكهربائي لجميع المواطنين في أوقاته المحددة.



وقالت: "وجب التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص، حيث أن الأمر طارئ وخارج عن إرادة الشركة".