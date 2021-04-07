الشخرة: بعض الحالات أصيبت بسلالتين في نفس الوقت وهذا خطير

وشدد الشخرة على أن المنحنى في تصاعد، والانتشار واسع، مشيراً إلى أنه في بعض المحافظات كان هناك استجابة فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات، وكان على أرض الواقع استجابة، ولكن في بعض المحافظات لم يكن هناك استجابة بالإجراءات، وكان هناك ارتفاع.



وقال: للأسف الشديد، هناك شيء كنا بعيدين عنه، وحدث بالفعل، بأن بعض الحالات أصيبت بفيروس (كورونا) وأصيبت بسلالتين في نفس الوقت، "هذا ما بينته المختبرات الفلسطينية، وهذا شيء خطير".



وفيما يتعلق بأعراض الإصابة بسلالتين في نفس الوقت، قال الشخرة: إن أعراض ذلك كما أعراض السلالة البريطانية، حيث تظهر الأهراض بشدة أكثر، وخلال قترة بسيطة جدا من 3-5 أيام وتكون قوية جداً على بعض المصابين.





وتابع: أي إنسان لديه مناعة بسيطة أو قليلة يستدعي الذهاب للمستشفى، حيث يجب ألا يقيم حالته الصحية بنفسه.



وبشأن ملف اللقاحات، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن العقود أُبرمت مع الشركات العالمية وهناك تنسيق معها بشكل دائم، وننتظر قدوم اللقاحات بشكل مباشر.





وأعرب الشخرة عن أمنيته بألا يكون هناك انتشار كبير على مواقع التواصل فيما يتعلق بالإفتاء عن اللقاحات، ولنترك هذا الشيء لمنظمة الصحة العالمية، ونتمنى أن نترك الأمر لأصحاب تخصص الوبائيات، والتي تقرر ما مدى استخدام اللقاحات ومدى خطورتها، ونحن في فلسطين لم ولن نستخدم أي لقاح يسبب الأذى للمواطنين.



رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، د.كمال الشخرة، بأن الحالة الوبائية إلى غاية اللحظة في تصاعد ببعض المحاقات، فيما نشهد انكساراً للمنحنى في بعض المحافظات الأخرى.وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن هناك في بعض المحافظات كانت نتيجة الفحوصات الإيجابية فيها 13%، وبعضها 37% كما في قطاع غزة.