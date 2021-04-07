وزيرة الصحة: تسطح المنحى الوبائي في الضفة وصعود حاد له بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، إن الضفة الغربية، تشهد تسطحا في المنحى الوبائي بشكل عام.
قالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، إن الضفة الغربية، تشهد تسطحا في المنحى الوبائي بشكل عام.
وأضافت في تصريحات أبرزتها وزارة الصحة، أن بعض المحافظات شهدت هبوطاً للمنحنى الوبائي، والبعض الآخر شهد تسطحاً له، وأن نسبة الإشغال في المستشفيات ومراكز علاج (كوفيد-19) انخفضت.
وأعربت الكيلة، عن قلقها من الصعود الحاد للمنحنى الوبائي في قطاع غزة.
وأعربت الكيلة، عن قلقها من الصعود الحاد للمنحنى الوبائي في قطاع غزة.
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