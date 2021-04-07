شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 16 مواطناً.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم سبعة مواطنين من قرية رأس كركر غرب المدينة، وثامنا من قرية دير جرير شرقها.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال داهم عدة منازل في القرية واعتقل كل من: عبد الله محمد فؤاد سمحان، واحمد زغلول مصطفى سمحان، ومؤيد فارس مصطفى سمحان، ونضال حسن مصطفى سمحان، وانس محمد يوسف سمحان، ومحمود خالد مصطفى سمحان، ومحمد طه حسن ابو فخيدة.

كما اعتقل جيش الاحتلال مدير عام مؤسسة أصدقاء متلازمة "داون" حيدر ماخو، بعد مداهمة منزله في قرية دير جرير شرق رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدات اليامون، وعانين، وجلبون، في المحافظة.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ جهاد نواهضه، ونجله أسيد، عقب مداهمة منزلهم في بلدة اليامون.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جمال تيسير محمود ياسين، من قرية عانين الليلة الماضية، أثناء عودته من العمل من داخل أراضي عام 48، واعتدت عليه بالضرب، وفجر اليوم اقتحم جنود الاحتلال منزله وعبثوا بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فؤاد ناجح ابو الرب عقب مداهمة منزل ذويه في بلدة جلبون شرق مدينة جنين.

وأشار سمور، الى أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن معتز المهر في قرية تعنك للبحث عن نجله عبد الله، علماً أن هذه المرة الثالثة التي يداهم بها الاحتلال المنزل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من بلدة بيت امر شمال الخليل، بينهم أسيران محرران.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت مناطق الظهر وعصيدة وبيت زعتة وخلة العين في بلدة بيت امر واعتقلت الاسير المحرر يوسف عبدالحميد ابو مارية (45 عاما)، وعمرو خالد العلامي ( 19عاما)، واديار ايفان جمال الصليىي (18عاما)، والاسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق (17 عاما) .

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في البلدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

أخبار ذات صلة

القدس: سلطات الاحتلال تهدم ثلاث منشآت في بلدة العيسوية

القدس: سلطات الاحتلال تهدم ثلاث منشآت في بلدة العيسوية

فيديو.. قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين بالقدس وتستولي على بسطات الباعة المتجولين

فيديو.. قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين بالقدس وتستولي على بسطات الباعة المتجولين

الاحتلال يداهم عدة منازل ويسلم مواطناً بلاغا لمراجعة مخابراته في بيت لحم

الاحتلال يداهم عدة منازل ويسلم مواطناً بلاغا لمراجعة مخابراته في بيت لحم

قطاع غزة: ست حالات وفاة بفيروس (كورونا) ورقم قياسي جديد بعدد الإصابات

قطاع غزة: ست حالات وفاة بفيروس (كورونا) ورقم قياسي جديد بعدد الإصابات

شركة الكهرباء: فصل طارئ لخط بغداد المغذي لمحافظة غزة اليوم

شركة الكهرباء: فصل طارئ لخط بغداد المغذي لمحافظة غزة اليوم

الشخرة: بعض الحالات أصيبت بسلالتين في نفس الوقت وهذا خطير

الشخرة: بعض الحالات أصيبت بسلالتين في نفس الوقت وهذا خطير

وزيرة الصحة: تسطح المنحى الوبائي في الضفة وصعود حاد له بالقطاع

وزيرة الصحة: تسطح المنحى الوبائي في الضفة وصعود حاد له بالقطاع

المالكي: إدارة بايدن لم تتخل بشكل نهائي عن موروث الإدارة الأمريكية السابقة

المالكي: إدارة بايدن لم تتخل بشكل نهائي عن موروث الإدارة الأمريكية السابقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يداهم عدة منازل ويسلم مواطناً بلاغا لمراجعة مخابراته في بيت لحم

الاحتلال يداهم عدة منازل ويسلم مواطناً بلاغا لمراجعة مخابراته في بيت لحم

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل

افتتاح محطة تحلية مياه البحر لمحافظتي غزة والشمال

افتتاح محطة تحلية مياه البحر لمحافظتي غزة والشمال

الجامعات بغزة تعلق الدوام الأكاديمي والإداري حتى إشعار آخر

الجامعات بغزة تعلق الدوام الأكاديمي والإداري حتى إشعار آخر

الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

محافظة القدس تدين منع الاحتلال اقامة اجتماع تشاوري حول الانتخابات في العاصمة

محافظة القدس تدين منع الاحتلال اقامة اجتماع تشاوري حول الانتخابات في العاصمة

الاحتلال يحول القيادي باجس نخلة للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي باجس نخلة للاعتقال الإداري

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

&#34;الشؤون الإسلامية&#34; السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

"الشؤون الإسلامية" السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي