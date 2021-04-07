قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 16 مواطناً.



في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم سبعة مواطنين من قرية رأس كركر غرب المدينة، وثامنا من قرية دير جرير شرقها.



وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال داهم عدة منازل في القرية واعتقل كل من: عبد الله محمد فؤاد سمحان، واحمد زغلول مصطفى سمحان، ومؤيد فارس مصطفى سمحان، ونضال حسن مصطفى سمحان، وانس محمد يوسف سمحان، ومحمود خالد مصطفى سمحان، ومحمد طه حسن ابو فخيدة.



كما اعتقل جيش الاحتلال مدير عام مؤسسة أصدقاء متلازمة "داون" حيدر ماخو، بعد مداهمة منزله في قرية دير جرير شرق رام الله.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدات اليامون، وعانين، وجلبون، في المحافظة.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ جهاد نواهضه، ونجله أسيد، عقب مداهمة منزلهم في بلدة اليامون.



وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جمال تيسير محمود ياسين، من قرية عانين الليلة الماضية، أثناء عودته من العمل من داخل أراضي عام 48، واعتدت عليه بالضرب، وفجر اليوم اقتحم جنود الاحتلال منزله وعبثوا بمحتوياته.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فؤاد ناجح ابو الرب عقب مداهمة منزل ذويه في بلدة جلبون شرق مدينة جنين.



وأشار سمور، الى أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن معتز المهر في قرية تعنك للبحث عن نجله عبد الله، علماً أن هذه المرة الثالثة التي يداهم بها الاحتلال المنزل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من بلدة بيت امر شمال الخليل، بينهم أسيران محرران.



وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت مناطق الظهر وعصيدة وبيت زعتة وخلة العين في بلدة بيت امر واعتقلت الاسير المحرر يوسف عبدالحميد ابو مارية (45 عاما)، وعمرو خالد العلامي ( 19عاما)، واديار ايفان جمال الصليىي (18عاما)، والاسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق (17 عاما) .



وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في البلدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.