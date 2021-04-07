المالكي: إدارة بايدن لم تتخل بشكل نهائي عن موروث الإدارة الأمريكية السابقة





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أننا "لا زلنا نشعر بأن هناك تردداً من قبل الإدارة الأمريكية الحالية".





وأشار المالكي إلى أن أعضاء في الكونغرس، من كلا الحزبين ينوون التقدم بمشروع قرار، لدعم مكونات (صفقة القرن) واتفاقيات "أبراهام" في موضوع التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.





وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن هذا شيء خطير، يعني ذلك بأن هناك تقاعساً من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، ويحب أن يكون لدينا مواقف أكثر وضوحاً، فيما يتعلق بتقييم العلاقة بيننا والإدارة الأمريكية الجديدة.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الموقف الأمريكي متردد، ولم يحسم وضعه بعد، و"لم يتخل بشكل نهائي عن موروث الإدارة الأمريكية السابقة إدارة ترامب".