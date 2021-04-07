لجنة الانتخابات: ربما نسجل رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بالمشاركة بالتصويت بالانتخابات





وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن من بين 36 قائمة، هناك 29 قائمة غير حزبية ومستقلة، وهذا يدل أن الترشح كان متاحاً للجميع.





وشدد طعم الله على أنه كلما زاد عدد المرشحين والكتل، كلما كان هناك مؤشراً بأن يكون الإقبال في يوم الاقتراع عالٍ، وربما نسجل رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بالمشاركة في التصويت بالانتخابات.





وأعرب المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، بأن هذا الأمر إيحابي، ونحن في اللجنة فخورون بالإنجاز، وأن شعبنا يتوق بالمشاركة في الانتخابات بعد انقطاع كبير، وهذا شيء طبيعي





وقال طعم الله: إن التعديل غير ممكن الآن، بعد فترة الترشح لا يجوز استبدال أو انسحاب مرشحين، والشيء المتاح انسحاب قائمة بشكل كامل حتى يوم 29 من نيسان/إبريل الجاري غير ذلك غير مسموح.

رام الله - دنيا الوطنأكد فريد طعم الله، المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، أن وجود هذا الكم الكبير من القوائم والمرشحين، يدل على أن إجراءات اللجنة فيما يتعلق بالترشح كانت متاحة ولم تكن عائقاً.