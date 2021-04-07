"المرور" بغزة: إصابتان في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





وواصلت "المرور" بغزة، التنويه بالاستمرار بإغلاق مفترق أبو خضرة يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.





وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية خمسة حوادث سير نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





رام الله - دنيا الوطن