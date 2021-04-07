مدير "الأوروبي": نحن على أعتاب امتلاء المستشفى بالمصابين بظل الحالة الوبائية القائمة

مدير "الأوروبي": نحن على أعتاب امتلاء المستشفى بالمصابين بظل الحالة الوبائية القائمة
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، د. يوسف العقاد، "إننا على على أعتاب امتلاء المستشفى بالمصابين في ظل الحالة الوبائية القائمة"، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لرفع جهوزية المستشفى.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): بأن التجهيزات والكوادر الطبية ستكون أمام تحدٍ كبير، إذا ما بقي منحنى الإصابات في حالة ارتفاع.
قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، د. يوسف العقاد، "إننا على على أعتاب امتلاء المستشفى بالمصابين في ظل الحالة الوبائية القائمة"، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لرفع جهوزية المستشفى.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): بأن التجهيزات والكوادر الطبية ستكون أمام تحدٍ كبير، إذا ما بقي منحنى الإصابات في حالة ارتفاع.
وشدد العقاد على أن كل مستشفيات القطاع لديها القدرة "النسبية" على استقبال المصابين بفيروس (كورونا)، لافتاً إلى أن عدد حالات العدد الإجمالي المتواجد داخل المستشفى، يبلغ 105 منهم 27 حالة "حرجة" على أسرة العناية المركزة، وباقي الحالات "خطرة" تحتاج إلى رعاية طبية.
ودعا إلى التعامل مع الحالة الصعبة هذه الأيام بوعي وحذر عبر الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس (كورونا).
ودعا إلى التعامل مع الحالة الصعبة هذه الأيام بوعي وحذر عبر الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس (كورونا).
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