شؤون فلسطينية

مدير "الأوروبي": نحن على أعتاب امتلاء المستشفى بالمصابين بظل الحالة الوبائية القائمة

مدير "الأوروبي": نحن على أعتاب امتلاء المستشفى بالمصابين بظل الحالة الوبائية القائمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، د. يوسف العقاد، "إننا على على أعتاب امتلاء المستشفى بالمصابين في ظل الحالة الوبائية القائمة"، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لرفع جهوزية المستشفى.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): بأن التجهيزات والكوادر الطبية ستكون أمام تحدٍ كبير، إذا ما بقي منحنى الإصابات في حالة ارتفاع.

وشدد العقاد على أن كل مستشفيات القطاع لديها القدرة "النسبية" على استقبال المصابين بفيروس (كورونا)، لافتاً إلى أن عدد حالات العدد الإجمالي المتواجد داخل المستشفى، يبلغ 105 منهم 27 حالة "حرجة" على أسرة العناية المركزة، وباقي الحالات "خطرة" تحتاج إلى رعاية طبية.

ودعا إلى التعامل مع الحالة الصعبة هذه الأيام بوعي وحذر عبر الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس (كورونا).

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