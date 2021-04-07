طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأربعاء الموافق السابع من نيسان/إبريل2021 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.30 شيكل.



الدينار الأردني: 4:66 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.90 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.