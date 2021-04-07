الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-14 23-10 15-8 بيت لحم 27-14 23-10 15-8 رام الله والبيرة 26-13 22-9 14-7 طولكرم 28-16 23-12 19-11 نابلس 28-15 24-11 16-9 قلقيلية 28-16 23-12 19-11 جنين 30-15 25-12 17-10 سلفيت 27-14 23-10 15-8 طوباس 31-16 26-12 18-11 روابي 28-15 24-11 16-9 الخليل 26-13 22-9 14-7 غزه 27-17 22-14 19-13 أريحا 33-20 29-17 24-15 خانيونس 27-17 22-14 19-13 الأغوار الشمالية 31-18 27-15 22-13 رفح 28-16 23-13 20-12

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا بوجه عام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، كتلة هوائية باردة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويصبح الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبياً في بقية المناطق وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم السبت، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية ويصبح الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: