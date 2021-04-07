دولي

صحيفة: إسرائيل تبلغ واشنطن بوقوفها وراء الهجوم على سفينة إيرانية بالبحر الأحمر

صحيفة: إسرائيل تبلغ واشنطن بوقوفها وراء الهجوم على سفينة إيرانية بالبحر الأحمر
السفينة سافيز
رام الله - دنيا الوطن
افادت صحيفة (نيويورك تايمز)، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أنها تقف وراء الهجوم على  السفينة الحربية الإيرانية (سافيز) في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الغربية. 

وأضافت الصحيفة، أن هذه العملية جاءت انتقاماً لاستهداف سفن إسرائيلية في الخليج مؤخرا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبدورها نفت الولايات المتحدة ضلوعها في ضرب السفينة  الايرانية، حيث قالت الناطقة بلسان البنتاغون: إن القوات الامريكية لم تشارك في هذا الهجوم وليس لها علاقة به. 

ونقلت قناة (العربية) عن مصادر قولها: إن قوة كوماندوس إسرائيلية ألصقت عبوة مغناطيسية لاصقة بالسفينة التي يشغلها الحرس الثوري كمركز لجمع معلومات استخباراتية. 

وكانت وكالة (تسنيم) للأنباء، أفادت بأن ساويز تتولى مهمة إسناد قوات الكوماندوز الإيرانية العاملة لحماية السفن التجارية الإيرانية.

هذا وأكدت الوكالة تعرض السفينة لهجوم.

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