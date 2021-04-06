شؤون فلسطينية

الجامعات بغزة تعلق الدوام الأكاديمي والإداري حتى إشعار آخر

الجامعات بغزة تعلق الدوام الأكاديمي والإداري حتى إشعار آخر
رام الله - دنيا الوطن
قررت جامعة الأزهر بغزة تعليق العمل الأكاديمي والإداري إعتباراً من يوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر

وقالت جامعة الأزهر: "في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، وحرصاً على سلامة الطلبة والعاملين، فقد تقرر تعليق العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة إعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 وحتى إشعار آخر".

وأضافت: "يستمر العمل بنظام التعليم الالكتروني عبر منصة الموودل لطلبة البكالوريوس والماجستير، ولا تعديل على مواعيد وجداول الامتحانات المقررة مسبقاً " بنظام التعليم الالكتروني".

بدورها، أصدرت الجامعة الإسلامية بغزة، مساء الثلاثاء، إعلاناً مهماً بشأن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي.وقالت الجامعة الأسلامية في بيان وصل "دنيا الوطن"، "حفاظًا على سلامة الطلبة والمجتمع، واستنادًا للتوصيات الصادرة عن الجهات المختصة، فقد تقرر تعليق الدوام الإداري والأكاديمي بالجامعة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/4/7 وحتى اشعار آخر.

 وأضافت: "يستمر التواصل الأكاديمي مع الطلبة من خلال منصة المودل، علمًا بأنه يمكن للطلبة انجاز معاملاتهم المالية من خلال الطرق الإلكترونية التي تم الإعلان عنها على صفحة الجامعة. ونسأل الله السلامة للجميع".

في السياق، قررت إدارة جامعة الأقصى بغزة تعليق التعليم الوجاهي في المساقات النظرية والعملية واستمرار التعليم الإلكتروني للمساقات النظرية عبر منصة مودل.

وأكدت على استئناف تنفيذ المساقات العملية وجاهيا عندما تسمح الظروف بذلك، موضحا أن تعليق الدوام الإداري في كافة فروع الجامعة باستثناء موظفي الحراسات ومن يتم تكليفه لدوام الطوارئ.

وأوضحت أنها قررت تعليق جلسات مناقشة رسائل الماجستير لحين صدور تعليمات جديدة، مؤكدة على استمرار الامتحانات النصفية الالكترونيه وفق الجدول المعلن سابقاً.

وأضافت، "الامتحانات النصفية التي كانت ستنفذ وجاهيا سيتم تنفيذها إلكترونيا وسيتم إعلان جدول خاص بها لاحقاً".

وأشارت إلى أن هذه التعليمات تسري على جميع برامج الجامعة ( ماجستير / بكالوريوس/ دبلوم متوسط ) اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 7/4/2021م وحتى إشعار آخر.

أخبار ذات صلة

&#34;الحايك&#34; يطالب داخلية غزة بإعادة النظر بقرار منع حركة الشاحنات والسيارات التجارية

"الحايك" يطالب داخلية غزة بإعادة النظر بقرار منع حركة الشاحنات والسيارات التجارية

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل

افتتاح محطة تحلية مياه البحر لمحافظتي غزة والشمال

افتتاح محطة تحلية مياه البحر لمحافظتي غزة والشمال

الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

محافظة القدس تدين منع الاحتلال اقامة اجتماع تشاوري حول الانتخابات في العاصمة

محافظة القدس تدين منع الاحتلال اقامة اجتماع تشاوري حول الانتخابات في العاصمة

الاحتلال يحول القيادي باجس نخلة للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي باجس نخلة للاعتقال الإداري

قطاع غزة: 1916 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 1916 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

حسام بدران: متمسكون بإجراء الانتخابات مهما كانت الصعاب

حسام بدران: متمسكون بإجراء الانتخابات مهما كانت الصعاب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل

افتتاح محطة تحلية مياه البحر لمحافظتي غزة والشمال

افتتاح محطة تحلية مياه البحر لمحافظتي غزة والشمال

الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

محافظة القدس تدين منع الاحتلال اقامة اجتماع تشاوري حول الانتخابات في العاصمة

محافظة القدس تدين منع الاحتلال اقامة اجتماع تشاوري حول الانتخابات في العاصمة

الاحتلال يحول القيادي باجس نخلة للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي باجس نخلة للاعتقال الإداري

الصحة بغزة تُصدر إعلانًا بشأن التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُصدر إعلانًا بشأن التطعيم ضد فيروس (كورونا)

طالع بالأسماء.. كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

ضهير: غزة لم تُسجل حتى اللحظة دخول طفرات جديدة من (كورونا) &#34;بعد البريطانية&#34;

ضهير: غزة لم تُسجل حتى اللحظة دخول طفرات جديدة من (كورونا) "بعد البريطانية"

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

&#34;الشؤون الإسلامية&#34; السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

"الشؤون الإسلامية" السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي