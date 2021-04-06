الجامعات بغزة تعلق الدوام الأكاديمي والإداري حتى إشعار آخر

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رام الله - دنيا الوطن

قررت جامعة الأزهر بغزة تعليق العمل الأكاديمي والإداري إعتباراً من يوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر



وقالت جامعة الأزهر: "في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، وحرصاً على سلامة الطلبة والعاملين، فقد تقرر تعليق العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة إعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 وحتى إشعار آخر".



وأضافت: "يستمر العمل بنظام التعليم الالكتروني عبر منصة الموودل لطلبة البكالوريوس والماجستير، ولا تعديل على مواعيد وجداول الامتحانات المقررة مسبقاً " بنظام التعليم الالكتروني".



بدورها، أصدرت الجامعة الإسلامية بغزة، مساء الثلاثاء، إعلاناً مهماً بشأن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي.وقالت الجامعة الأسلامية في بيان وصل "دنيا الوطن"، "حفاظًا على سلامة الطلبة والمجتمع، واستنادًا للتوصيات الصادرة عن الجهات المختصة، فقد تقرر تعليق الدوام الإداري والأكاديمي بالجامعة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/4/7 وحتى اشعار آخر.



وأضافت: "يستمر التواصل الأكاديمي مع الطلبة من خلال منصة المودل، علمًا بأنه يمكن للطلبة انجاز معاملاتهم المالية من خلال الطرق الإلكترونية التي تم الإعلان عنها على صفحة الجامعة. ونسأل الله السلامة للجميع".



في السياق، قررت إدارة جامعة الأقصى بغزة تعليق التعليم الوجاهي في المساقات النظرية والعملية واستمرار التعليم الإلكتروني للمساقات النظرية عبر منصة مودل.



وأكدت على استئناف تنفيذ المساقات العملية وجاهيا عندما تسمح الظروف بذلك، موضحا أن تعليق الدوام الإداري في كافة فروع الجامعة باستثناء موظفي الحراسات ومن يتم تكليفه لدوام الطوارئ.



وأوضحت أنها قررت تعليق جلسات مناقشة رسائل الماجستير لحين صدور تعليمات جديدة، مؤكدة على استمرار الامتحانات النصفية الالكترونيه وفق الجدول المعلن سابقاً.



وأضافت، "الامتحانات النصفية التي كانت ستنفذ وجاهيا سيتم تنفيذها إلكترونيا وسيتم إعلان جدول خاص بها لاحقاً".



وأشارت إلى أن هذه التعليمات تسري على جميع برامج الجامعة ( ماجستير / بكالوريوس/ دبلوم متوسط ) اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 7/4/2021م وحتى إشعار آخر.