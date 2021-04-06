شؤون فلسطينية

الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
دان الاتحاد البرلماني العربي إقدام المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار، بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى مدينة استيطانية كبيرة.

واستنكر الاتحاد البرلماني العربي، في بيان صادر عن رئاسته، مساء اليوم الثلاثاء، بأشدِ العبارات استمرار هذه الأعمالِ العنصريةِ المتطرفة، التي ينفذها المستوطنون بدعمٍ واضح وإشرافٍ مُمنهج من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محملا حكومةَ الاحتلال تبعات هذه الأعمال وعواقبها على المنطقة والعالم بأسره.

وجدد تأكيدَه على جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، ذات الصلةِ بالإيقاف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن الحقوق الشرعية الفلسطينية لم ولن تموتَ بالتقادم، فالصراعُ العربي-الإسرائيلي لا يمكن إنهاؤه بتسوياتٍ ظالمة، وبعيدا عن ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها.

وحث الاتحاد، المجتمعَ الدولي بكاملِ فئاته ومكوّناته، كما حث المنظمات والمحاكمَ الدولية المختصة، على التحركِ لوقف جميع الأعمال الإسرائيلية التوسعية، وممارسةِ كل أوجه الضغطِ على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للتقيد بالتزاماتها التي يفرضها القانون الدولي، مؤكدا دعمِه الكاملِ والمستمر لحق شعبنا في العيش حرا كريما بدولته المستقلة.

 وذكّر الاتحاد، في بيانه، العالمَ كله أن القضيةَ الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، وهي مفتاحُ الأمنِ والسلام والاستقرارِ في المنطقة العربية والعالم أجمع.

أخبار ذات صلة

&#34;الحايك&#34; يطالب داخلية غزة بإعادة النظر بقرار منع حركة الشاحنات والسيارات التجارية

"الحايك" يطالب داخلية غزة بإعادة النظر بقرار منع حركة الشاحنات والسيارات التجارية

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل

افتتاح محطة تحلية مياه البحر لمحافظتي غزة والشمال

افتتاح محطة تحلية مياه البحر لمحافظتي غزة والشمال

الجامعات بغزة تعلق الدوام الأكاديمي والإداري حتى إشعار آخر

الجامعات بغزة تعلق الدوام الأكاديمي والإداري حتى إشعار آخر

محافظة القدس تدين منع الاحتلال اقامة اجتماع تشاوري حول الانتخابات في العاصمة

محافظة القدس تدين منع الاحتلال اقامة اجتماع تشاوري حول الانتخابات في العاصمة

الاحتلال يحول القيادي باجس نخلة للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي باجس نخلة للاعتقال الإداري

قطاع غزة: 1916 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 1916 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

حسام بدران: متمسكون بإجراء الانتخابات مهما كانت الصعاب

حسام بدران: متمسكون بإجراء الانتخابات مهما كانت الصعاب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها وسط الخليل

افتتاح محطة تحلية مياه البحر لمحافظتي غزة والشمال

افتتاح محطة تحلية مياه البحر لمحافظتي غزة والشمال

الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

الاتحاد البرلماني العربي يدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار

محافظة القدس تدين منع الاحتلال اقامة اجتماع تشاوري حول الانتخابات في العاصمة

محافظة القدس تدين منع الاحتلال اقامة اجتماع تشاوري حول الانتخابات في العاصمة

الاحتلال يحول القيادي باجس نخلة للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي باجس نخلة للاعتقال الإداري

الصحة بغزة تُصدر إعلانًا بشأن التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُصدر إعلانًا بشأن التطعيم ضد فيروس (كورونا)

طالع بالأسماء.. كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

ضهير: غزة لم تُسجل حتى اللحظة دخول طفرات جديدة من (كورونا) &#34;بعد البريطانية&#34;

ضهير: غزة لم تُسجل حتى اللحظة دخول طفرات جديدة من (كورونا) "بعد البريطانية"

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

&#34;الشؤون الإسلامية&#34; السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

"الشؤون الإسلامية" السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي