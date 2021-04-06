الاحتلال يحول القيادي باجس نخلة للاعتقال الإداري

باجس نخلة

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رام الله - دنيا الوطن

حوّلت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر القيادي في حركة حماس باجس نخلة من مخيم الجلزون للاعتقال الإداري.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدر قرارا بالاعتقال الاداري بحق الشيخ باجس نخلة لمدة ستة شهور، علما أنه يقبع في سجن مجدو.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قبل نحو أسبوعين القيادي باجس نخلة، بعد دهم وتفتيش منزله في مخيم الجلزون، إلى جانب اعتقال نجله معروف.



وجاء اعتقال القيادي نخلة، بعد أن أفرج عنه في 2 نوفمبر الماضي من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 8 أشهر.