حسام بدران: متمسكون بإجراء الانتخابات مهما كانت الصعاب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، تمسك الحركة بإجراء الانتخابات مهما كانت الصعاب، رافضا اعتقالات الاحتلال مرشحي قائمة القدس موعدنا.



وقال بدران في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن حركته ترى في اعتقال واستدعاء الاحتلال مرشحي انتخابات المجلس التشريعي ولا سيما قائمة (القدس موعدنا) "تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني الداخلي، ومحاولة تشكيل حجر عثرة أمام العملية الانتخابية بقصد التأثير عليها ومنع إجرائها".



وأضاف أن الحركة تتابع إصرار العدو المتواصل على تنفيذ اعتقالات كان آخرها اعتقال المرشح عن قائمة القدس موعدنا حسن الورديان، واستدعاء مرشحها النائب السابق الشيخ محمد أبو طير.



وكشف أن حماس تُجري اتصالات واسعة مع دول إقليمية وأطراف دولية تطالبها بالضغط على الاحتلال لوقف كامل لكل أشكال التدخل في العملية الانتخابية، والإفراج عن المعتقلين.



وطالب حسام بدران، السلطة الوطنية بمخاطبة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الأممية المختصة بهذا الشأن، وحثهم على التدخل لإلزام الاحتلال بالكف عن العبث في العملية الديمقراطية من خلال الضغط عليه.



وأكد التمسك بالانتخابات وإجرائها مهما حاول العدو من خلال اعتقالاته واستدعاءاته عرقلتها والتشويش عليها.