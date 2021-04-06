الصحة بغزة تُصدر إعلانًا بشأن التطعيم ضد فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إعلاناً للمواطنين.



وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي ، إنّه "بناءً على خطه وزاره الصحة في تطعيم المواطنين ضد جائحة كوفيد 19 نهيب بالمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن (50 عاماً)، التوجه إلى المراكز الصحية التالية لتلقي اللقاح مباشرة ، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12ظهراً وعلى مدار أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس.



وأكّدت وزارة الصحة على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها في إعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض، مُشيرة إلى أنّ مراكز التطعيم هي:-



- محافظة الشمال:- عيادة هالة الشوا



- محافظة غزة :- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة



- محافظة الوسطى:- عيادة البريج وكالة



-محافظة خان يونس:- عيادة مسقط القرارة



-محافظة رفح:- عيادة رفح الوكالة.