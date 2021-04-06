شؤون فلسطينية

داخلية غزة: تقييم جديد للحالة الوبائية مع بداية شهر "رمضان"

داخلية غزة: تقييم جديد للحالة الوبائية مع بداية شهر "رمضان"
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم: إن الجهات الحكومية ستكون مع تقييم جديد للحالة الوبائية مع بداية شهر رمضان الأسبوع المقبل.

وعبر البزم، خلال البث المباشر على موقع (فيسبوك) مساء الثلاثاء، حول الإجراءات الأخيرة لمواجهة تصاعد الحالة الوبائية لفيروس (كورونا)، عن أمله "ألا نذهب لإجراءات جديدة، ولكن إذا استمرت الحالة الوبائية في التصاعد سيدفعنا ذلك لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

وقال البزم إنه منذ أسبوعين بدأت الجهات المختصة باتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة تصاعد الحالة الوبائية، لافتاً إلى أنه تم التدرج فيها حتى وصلنا للإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم.

وأوضح البزم أن قرار منع تحرك المركبات يأتي للتقليل من حركة المواطنين واقتصارها على إطار ضيق، من أجل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات.

وأضاف أن حركة المواطنين الراجلة ستكون متاحة خلال الأيام الثلاثة، وكذلك المحال والمنشآت لمن يستطيع الوصول إليها بدون استخدام المركبات.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في جميع القطاعات والمنشآت، مشيراً إلى أن الشرطة ستكثف جولاتها ومتابعتها في هذا الإطار.

وأشار البزم إلى أن الأجهزة الأمنية والشُرطية تبذل جهداً كبيراً من أجل أن ندخل شهر رمضان ونحن في حالة وبائية أفضل، مشدداً على أن التزام المواطنين يساعد في ذلك.

ونبه البزم إلى أن الشرطة لديها تعليمات بتشديد إجراءات ضبط الإغلاق الليلي اليومي بشكل كبير؛ حتى نتمكن من مواجهة الحالة الحالية.

وحول عمل معبر رفح، أوضح أنه مستثنى من قرار منع حركة المركبات يوم الخميس، إذ سيعمل المعبر كالمعتاد، وسيتم تسهيل حركة المسافرين.

من جهة أخرى، أفاد البزم أن الأجهزة المختصة لديها تعليمات بتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية خلال أيام منع حركة المركبات؛ لتتمكن من القيام بواجبها في التحضير للعملية الانتخابية.

وفي ختام حديثه قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني: "نأمل أن نتمكن من محاصرة هذه الحالة كما نجحنا في الموجات السابقة للفيروس، وهذا لا يتم إلا بمسؤولية مشتركة من قبل المواطنين لتتكامل مع الجهود المتخذة من قبل الجهات الحكومية".

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