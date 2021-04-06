طالع بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (8 نيسان/ أبريل)
وبينت الهيئة في بيان لها، أنه على المدرجة أسماؤهم التوجه لإجراء فحص "كورونا" بدءاً من الساعة 9 صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.
وقال البيان إن على المسافرين التواجد الساعة 8 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (8 نيسان/ أبريل)
وبينت الهيئة في بيان لها، أنه على المدرجة أسماؤهم التوجه لإجراء فحص "كورونا" بدءاً من الساعة 9 صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.
وقال البيان إن على المسافرين التواجد الساعة 8 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
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