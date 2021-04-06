طالع بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (8 نيسان/ أبريل)وبينت الهيئة في بيان لها، أنه على المدرجة أسماؤهم التوجه لإجراء فحص "كورونا" بدءاً من الساعة 9 صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.وقال البيان إن على المسافرين التواجد الساعة 8 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.