شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (8 نيسان/ أبريل)

وبينت الهيئة في بيان لها، أنه على المدرجة أسماؤهم  التوجه لإجراء فحص "كورونا" بدءاً من الساعة 9 صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

وقال البيان إن على المسافرين التواجد الساعة 8 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

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