ضهير: غزة لم تُسجل حتى اللحظة دخول طفرات جديدة من (كورونا) "بعد البريطانية"

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رام الله - دنيا الوطن

قال مجدي ضهير، نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة في قطاع غزة: إنه لم يسجل حتى اللحظة دخول طفرات جديدة من فيروس (كورونا) "بعد البريطانية" إلى قطاع غزة.



وأضاف ضهير في تصريح صحفي "نحن في ذروة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وعدد الإصابات ومن يتواجدون على أسرة العناية مؤشر على ذلك".



وذكر أنه في المرحلة الثانية، سيتم توسيع دائرة تلقي اللقاح لتطال العاملين في وزارة التربية والتعليم والداخلية، وكل من هو على تماس مباشر مع المواطنين.



وأكد أن العمر هو معيار الذي وضعته وزارة الصحة لتلقى اللقاح بعيدًا عن تخصيص شرائح في المجتمع، وندعو كل من تزيد أعمارهم عن 50 عامًا التوجه لتلقي اللقاح.



وأشار إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية مرهون بتوفر لقاحات جديدة.

التأثيرات الجانبية على من يتلقى اللقاح يعتمد على المناعة.