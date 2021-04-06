مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور





رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس، عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور في قرية بدو المجاورة.وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة غاضبة انطلقت من قرية بدو باتجاه حاجز بيت اكسا، تنديدا بجريمة إعدام الشهيد وبجرائم الاحتلال بحق شعبنا.وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز.وشيّع المواطنون عصر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أسامة منصور من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، والذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من صباح اليوم.واستشهد المواطن أسامة صدقي منصور (42 عاما) وأصيبت زوجته فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة.ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهيد فلسطين "أسامة منصور"، ودعت إلى تصعيد المقاومة بأشكالها كافة ردا على جرائم الاحتلال، فالمقاومة هي القادرة على لجم الاحتلال وردع مستوطنيه عن مواصلة جرائمهم بحق شعبنا وأرضه.