شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور

مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس، عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور في قرية بدو المجاورة.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة غاضبة انطلقت من قرية بدو باتجاه حاجز بيت اكسا، تنديدا بجريمة إعدام الشهيد وبجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز.

وشيّع المواطنون عصر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أسامة منصور من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، والذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من صباح اليوم.

واستشهد المواطن أسامة صدقي منصور (42 عاما) وأصيبت زوجته فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهيد فلسطين "أسامة منصور"، ودعت إلى تصعيد المقاومة بأشكالها كافة ردا على جرائم الاحتلال، فالمقاومة هي القادرة على لجم الاحتلال وردع مستوطنيه عن مواصلة جرائمهم بحق شعبنا وأرضه.

أخبار ذات صلة

طالع بالأسماء.. كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

ضهير: غزة لم تُسجل حتى اللحظة دخول طفرات جديدة من (كورونا) &#34;بعد البريطانية&#34;

ضهير: غزة لم تُسجل حتى اللحظة دخول طفرات جديدة من (كورونا) "بعد البريطانية"

محافظة القدس: إعدام الاحتلال للمواطن منصور وإصابة زوجته جريمة حرب

محافظة القدس: إعدام الاحتلال للمواطن منصور وإصابة زوجته جريمة حرب

التربية والتعليم بغزة تُعلن إجراءاتها الجديدة بشأن الدوام المدرسي

التربية والتعليم بغزة تُعلن إجراءاتها الجديدة بشأن الدوام المدرسي

حاتم عبدالقادر: هناك تحريض إسرائيلي ضد الأردن ولن نقبل بديلاً لوصاية المملكة على الأقصى

حاتم عبدالقادر: هناك تحريض إسرائيلي ضد الأردن ولن نقبل بديلاً لوصاية المملكة على الأقصى

&#34;وقف حركة المركبات بشكل كامل&#34;.. خلية إدارة الأزمة بغزة تقرر فرض إجراءات جديدة

"وقف حركة المركبات بشكل كامل".. خلية إدارة الأزمة بغزة تقرر فرض إجراءات جديدة

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس &#34;محمد أبو جحيشة&#34; في الخليل

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس "محمد أبو جحيشة" في الخليل

السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين

السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور

مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور

محافظة القدس: إعدام الاحتلال للمواطن منصور وإصابة زوجته جريمة حرب

محافظة القدس: إعدام الاحتلال للمواطن منصور وإصابة زوجته جريمة حرب

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس &#34;محمد أبو جحيشة&#34; في الخليل

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس "محمد أبو جحيشة" في الخليل

السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين

السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد &#34;أسامة منصور&#34;

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد "أسامة منصور"

الصحة العالمية بفلسطين: مستمرون بدعم الصحة الفلسطينية بكل ما يلزم لمواجهة (كورونا)

الصحة العالمية بفلسطين: مستمرون بدعم الصحة الفلسطينية بكل ما يلزم لمواجهة (كورونا)

المفتي العام للقدس: لا انتخابات بدون القدس واستثناؤها تطبيق عملي لـ(صفقة القرن)

المفتي العام للقدس: لا انتخابات بدون القدس واستثناؤها تطبيق عملي لـ(صفقة القرن)

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

&#34;الشؤون الإسلامية&#34; السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

"الشؤون الإسلامية" السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي