دولي

نتنياهو: سأفعل ما باستطاعتي لإخراج إسرائيل من دوامة الانتخابات

نتنياهو: سأفعل ما باستطاعتي لإخراج إسرائيل من دوامة الانتخابات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إنه سيفعل كل ما باستطاعته لإخراج إسرائيل من دوامة الانتخابات.
 
ووفق موقع (عرب 48) فقد عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، قال نتنياهو: "سنشكل حكومة قوية، لكن يجب علينا أن نوقف المقاطعات".
 
وأضاف خلال اجتماع لكتلة الليكود "أن مهمة تشكيل الحكومة ليست بسيطة، لكنها في نفس الوقت ليست مستحيلة وفي متناول اليد"، مؤكدا أنه يرى نفسه "رئيس وزراء للجميع".
 
وكلّف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، في أعقاب حصوله على أكبر عدد من التوصيات.
 
وسيكون أمام نتنياهو 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي. وإذا لم ينجح، فمن المحتمل أن يحصل على تمديد لمدة أسبوعين تنتهي في 18 أيار/ مايو المقبل.

أخبار ذات صلة

المعارضة تفتح النار على نتنياهو عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

المعارضة تفتح النار على نتنياهو عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أمريكا: قتلى في إطلاق نار بولاية ماريلاند

أمريكا: قتلى في إطلاق نار بولاية ماريلاند

وكالة الأدوية الأوروبية: هناك صلة بين لقاح &#34;أسترازينيكا&#34; وجلطات الدم

وكالة الأدوية الأوروبية: هناك صلة بين لقاح "أسترازينيكا" وجلطات الدم

الصين تسجل 15 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس (كورونا)

الصين تسجل 15 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس (كورونا)

الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

فرار أكثر من 1800 سجين عقب هجوم شنه مسلحون في سجن بنيجيريا

فرار أكثر من 1800 سجين عقب هجوم شنه مسلحون في سجن بنيجيريا

فيضانات تودي بحياة أكثر من 150 شخصاً في إندونيسيا وتيمور الشرقية

فيضانات تودي بحياة أكثر من 150 شخصاً في إندونيسيا وتيمور الشرقية

بوتين يوقع قانوناً يسمح له البقاء في السلطة حتى 2036

بوتين يوقع قانوناً يسمح له البقاء في السلطة حتى 2036

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور

مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور

محافظة القدس: إعدام الاحتلال للمواطن منصور وإصابة زوجته جريمة حرب

محافظة القدس: إعدام الاحتلال للمواطن منصور وإصابة زوجته جريمة حرب

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس &#34;محمد أبو جحيشة&#34; في الخليل

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس "محمد أبو جحيشة" في الخليل

السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين

السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد &#34;أسامة منصور&#34;

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد "أسامة منصور"

الصحة العالمية بفلسطين: مستمرون بدعم الصحة الفلسطينية بكل ما يلزم لمواجهة (كورونا)

الصحة العالمية بفلسطين: مستمرون بدعم الصحة الفلسطينية بكل ما يلزم لمواجهة (كورونا)

المفتي العام للقدس: لا انتخابات بدون القدس واستثناؤها تطبيق عملي لـ(صفقة القرن)

المفتي العام للقدس: لا انتخابات بدون القدس واستثناؤها تطبيق عملي لـ(صفقة القرن)

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

&#34;الشؤون الإسلامية&#34; السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

"الشؤون الإسلامية" السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي