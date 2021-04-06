نتنياهو: سأفعل ما باستطاعتي لإخراج إسرائيل من دوامة الانتخابات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إنه سيفعل كل ما باستطاعته لإخراج إسرائيل من دوامة الانتخابات.



ووفق موقع (عرب 48) فقد عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، قال نتنياهو: "سنشكل حكومة قوية، لكن يجب علينا أن نوقف المقاطعات".



وأضاف خلال اجتماع لكتلة الليكود "أن مهمة تشكيل الحكومة ليست بسيطة، لكنها في نفس الوقت ليست مستحيلة وفي متناول اليد"، مؤكدا أنه يرى نفسه "رئيس وزراء للجميع".



وكلّف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، في أعقاب حصوله على أكبر عدد من التوصيات.



وسيكون أمام نتنياهو 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي. وإذا لم ينجح، فمن المحتمل أن يحصل على تمديد لمدة أسبوعين تنتهي في 18 أيار/ مايو المقبل.