شؤون فلسطينية

حاتم عبدالقادر: هناك تحريض إسرائيلي ضد الأردن ولن نقبل بديلاً لوصاية المملكة على الأقصى

حاتم عبدالقادر: هناك تحريض إسرائيلي ضد الأردن ولن نقبل بديلاً لوصاية المملكة على الأقصى
خاص دنيا الوطن 
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول دق إسفين في العلاقة المتينة بين المملكة الأردنية الهاشمية وحركة فتح.

ونفى عبد القادر في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، ما أشيع حول استبعاده من مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس على خلفية أنه قيادي بحركة فتح.

ويُعد مجلس الأوقاف، مسؤولاً عن الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى؛ حيث يتم تعيين أعضائه من قِبل مجلس الوزراء الأردني مباشرةً. 

وقال عبد القادر:" تُجدد عضوية مجلس الأوقاف كل عامين، وأنا والمهندس مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الأسبق، أتممنا عامين بالتمام في عضوية المجلس، وعليه خرجنا من هذه الدورة".

واضاف "ليس المستهدف بذلك حركة فتح. هذا تحريض إسرائيلي ضد الأردن، وهذا المجلس يتم تدوير الشخصيات المقدسية في عضويته بشكلٍ دوري".

وشدد عبد القادر على أن العلاقة مع الأردن مهمة وأساسية بالنسبة لهم، مشيراً إلى أن الشخصيات المقدسية أصدرت بياناً دانت فيه محاولات المس بالأمن الأردني وزعزعة الاستقرار في المملكة مؤخراً.

واعتبر أن الأمن القومي الأردني جزءاً من الأمن القومي الفلسطيني.

ومضى عبد القادر يقول: "نحن نرى أن الأردن يكاد يكون هو الداعم الوحيد لقضية القدس، وهو صاحب الوصاية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعليه نعتبر هذه الوصاية خطاً أحمراً، لن نقبل لها بديلاً".

وختم عضو المجلس الثوري لحركة فتح حديثه قائلاً :"ندعم الأردن ملكاً، حكومة، وشعباً في مواجهة أي محاولات للمس بالسيادة والاستقرار في المملكة".

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