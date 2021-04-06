"وقف حركة المركبات بشكل كامل".. خلية إدارة الأزمة بغزة تقرر فرض إجراءات جديدة
رام الله - دنيا الوطن
قررت خلية إدارة الأزمة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، فرض مزيد من الإجراءات الوقائية؛ لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: إنه تقرر وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من الساعة 9 مساء غد الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد 11 نيسان/ أبريل، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.
وأكد البزم، أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وأوضح أنه سيتم الإبقاء على الإجراءات المتخذة سابقاً، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.
وختم إياد البزم، حديثه، بالقول: ستقوم مباحث كورونا بالشرطة بتكثيف جولاتها ومتابعتها لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً للقانون.
قررت خلية إدارة الأزمة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، فرض مزيد من الإجراءات الوقائية؛ لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: إنه تقرر وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من الساعة 9 مساء غد الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد 11 نيسان/ أبريل، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.
وأكد البزم، أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وأوضح أنه سيتم الإبقاء على الإجراءات المتخذة سابقاً، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.
وختم إياد البزم، حديثه، بالقول: ستقوم مباحث كورونا بالشرطة بتكثيف جولاتها ومتابعتها لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً للقانون.
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