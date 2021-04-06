"وقف حركة المركبات بشكل كامل".. خلية إدارة الأزمة بغزة تقرر فرض إجراءات جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

قررت خلية إدارة الأزمة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، فرض مزيد من الإجراءات الوقائية؛ لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: إنه تقرر وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من الساعة 9 مساء غد الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد 11 نيسان/ أبريل، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.



وأكد البزم، أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.



وأوضح أنه سيتم الإبقاء على الإجراءات المتخذة سابقاً، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.



وختم إياد البزم، حديثه، بالقول: ستقوم مباحث كورونا بالشرطة بتكثيف جولاتها ومتابعتها لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً للقانون.