الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس "محمد أبو جحيشة" في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم عدة منازل في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بينها منزل القيادي بحركة حماس محمد أبو جحيشة.



وقال مجاهد نجل محمد أبو جحيشة إن قوة عسكرية من الاحتلال اقتحمت العمارة السكنية التي يقطنها مع أشقائه.



وأضاف مجاهد أن جنود الاحتلال احتجزوا والدته وشقيقته في غرفة وشرعوا بعمليات تفتيش وتخريب واسعة في عدة شقق بالمنزل.



كما طالت عمليات العبث السيارة التي تملكها العائلة وصادر جنود الاحتلال البطاقة الشخصية ورخصة القيادة لمجاهد.



ولم تبلغ قوات الاحتلال العائلة بالهدف من عمليات الاقتحام لكنها أكدت أنها تأتي ضمن محاولات الاحتلال ترهيب المواطنين وخاصة أبناء وقيادات حماس في الضفة الغربية.



وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال منزل محمد أبو جحيشة قبل ثلاثة أشهر وهددته في حال مشاركته في الانتخابات أو القيام بأي نشاطات فيها.