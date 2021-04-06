عربي

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الاردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 100 وفاة، و (6005) إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة الأردنية في ايجازها اليومي، عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى (7383)، وإجمالي عدد الإصابات إلى (645,449) حالة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.62%)، مقارنة مع (15.12%) يوم أمس.

أخبار ذات صلة

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

&#34;الشؤون الإسلامية&#34; السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

"الشؤون الإسلامية" السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

هيئة قناة السويس: مليار دولار خسائر مبدئية لجنوح &#34;إيفر جيفن&#34;

هيئة قناة السويس: مليار دولار خسائر مبدئية لجنوح "إيفر جيفن"

وزير الخارجية الروماني يزور (أونروا) بالأردن ويعلن عن تبرع جديد للوكالة

وزير الخارجية الروماني يزور (أونروا) بالأردن ويعلن عن تبرع جديد للوكالة

رئيس البرلمان العربي يؤكد على محورية الدور الأردني بدعم القضايا العربية

رئيس البرلمان العربي يؤكد على محورية الدور الأردني بدعم القضايا العربية

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا

الأردن: حظر النشر بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين

الأردن: حظر النشر بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس &#34;محمد أبو جحيشة&#34; في الخليل

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس "محمد أبو جحيشة" في الخليل

السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين

السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد &#34;أسامة منصور&#34;

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد "أسامة منصور"

الشيخ: فض الاحتلال الاجتماع التشاوري الفلسطيني حول الانتخابات بالقدس الشرقية &#34;خرق فاضح للاتفاقيات&#34;

الشيخ: فض الاحتلال الاجتماع التشاوري الفلسطيني حول الانتخابات بالقدس الشرقية "خرق فاضح للاتفاقيات"

صبري: التصميم على إجراء الانتخابات في القدس تأكيد لهويتها

صبري: التصميم على إجراء الانتخابات في القدس تأكيد لهويتها

وزيرة الصحة تطلق مبادرة لتحييد القطاع الصحي عن الدعايات الانتخابية

وزيرة الصحة تطلق مبادرة لتحييد القطاع الصحي عن الدعايات الانتخابية

تمهيداً للاستيلاء عليها.. مستوطنون يمسحون أحياء قرب الحرم الابراهيمي بالخليل

تمهيداً للاستيلاء عليها.. مستوطنون يمسحون أحياء قرب الحرم الابراهيمي بالخليل

الخارجية: فض الاحتلال للقاء تشاوري مؤشر خطير على موقفه اتجاه الانتخابات بالقدس

الخارجية: فض الاحتلال للقاء تشاوري مؤشر خطير على موقفه اتجاه الانتخابات بالقدس

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

&#34;الشؤون الإسلامية&#34; السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

"الشؤون الإسلامية" السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي