الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الاردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 100 وفاة، و (6005) إصابات جديدة بفيروس كورونا.



وأوضحت الصحة الأردنية في ايجازها اليومي، عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى (7383)، وإجمالي عدد الإصابات إلى (645,449) حالة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.62%)، مقارنة مع (15.12%) يوم أمس.