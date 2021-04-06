الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الاردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 100 وفاة، و (6005) إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت الصحة الأردنية في ايجازها اليومي، عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى (7383)، وإجمالي عدد الإصابات إلى (645,449) حالة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.62%)، مقارنة مع (15.12%) يوم أمس.
أعلنت وزارة الصحة الاردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 100 وفاة، و (6005) إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت الصحة الأردنية في ايجازها اليومي، عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى (7383)، وإجمالي عدد الإصابات إلى (645,449) حالة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.62%)، مقارنة مع (15.12%) يوم أمس.
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