شؤون فلسطينية

السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين

السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بحث سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، مع مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية اليونانية، السفير ماريا ماريماكيس، موضوع عقد الانتخابات في اراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استنادا للمرسوم الرئاسي.

وشددت ماريماكيس على الموقف اليوناني المتطابق مع موقف الاتحاد الأوروبي والقائم على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والاتفاقيات الموقعة بما يضمن اجراء الانتخابات في كافة الأراضي المحتلة منذ 4 حزيران/ يونيو عام 67، معربة عن الارتياح من مجريات التحضيرات الجارية لعقد الانتخابات في مواعيدها وحرص اليونان على نجاحها.

واطلع السفير طوباسي المسؤول اليوناني على الخطوات الفعلية التي تمت حتى الآن للسير قدما في الانتخابات، مؤكدا موقف الرئيس محمود عباس والحكومة من ضرورة وأهمية عقد الانتخابات، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفقا للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، وعملا بمجريات الانتخابات التي جرت سابقاً.

وطالب بضرورة تدخل اليونان بشكل منفرد ومن خلال دورها بالاتحاد الأوروبي، الفوري والسريع للضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، لتمكين مشاركة المقدسين في الانتخابات، دعاية وانتخاباً، كما شاركت القدس في الانتخابات السابقة.

وأطلع السفير طوباسي، السفير ماريماكيس على الرسائل المتطابقة التي وجهها وزير الخارجية رياض المالكي لاعضاء الرباعية الدولية بخصوص ضرورة التدخل الفوري لضمان اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق المرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص.

أخبار ذات صلة

التربية والتعليم بغزة تُعلن إجراءاتها الجديدة بشأن الدوام المدرسي

التربية والتعليم بغزة تُعلن إجراءاتها الجديدة بشأن الدوام المدرسي

حاتم عبدالقادر: هناك تحريض إسرائيلي ضد الأردن ولن نقبل بديلاً لوصاية المملكة على الأقصى

حاتم عبدالقادر: هناك تحريض إسرائيلي ضد الأردن ولن نقبل بديلاً لوصاية المملكة على الأقصى

&#34;وقف حركة المركبات بشكل كامل&#34;.. خلية إدارة الأزمة بغزة تقرر فرض إجراءات جديدة

"وقف حركة المركبات بشكل كامل".. خلية إدارة الأزمة بغزة تقرر فرض إجراءات جديدة

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس &#34;محمد أبو جحيشة&#34; في الخليل

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس "محمد أبو جحيشة" في الخليل

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين

طالع تفاصيل طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة

طالع تفاصيل طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد &#34;أسامة منصور&#34;

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد "أسامة منصور"

قائمة القدس: ملاحقات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة طريق الانتخابات

قائمة القدس: ملاحقات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة طريق الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس &#34;محمد أبو جحيشة&#34; في الخليل

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس "محمد أبو جحيشة" في الخليل

السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين

السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد &#34;أسامة منصور&#34;

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد "أسامة منصور"

الوفد المصري يغادر قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

الوفد المصري يغادر قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

الشيخ: فض الاحتلال الاجتماع التشاوري الفلسطيني حول الانتخابات بالقدس الشرقية &#34;خرق فاضح للاتفاقيات&#34;

الشيخ: فض الاحتلال الاجتماع التشاوري الفلسطيني حول الانتخابات بالقدس الشرقية "خرق فاضح للاتفاقيات"

صبري: التصميم على إجراء الانتخابات في القدس تأكيد لهويتها

صبري: التصميم على إجراء الانتخابات في القدس تأكيد لهويتها

وزيرة الصحة تطلق مبادرة لتحييد القطاع الصحي عن الدعايات الانتخابية

وزيرة الصحة تطلق مبادرة لتحييد القطاع الصحي عن الدعايات الانتخابية

تمهيداً للاستيلاء عليها.. مستوطنون يمسحون أحياء قرب الحرم الابراهيمي بالخليل

تمهيداً للاستيلاء عليها.. مستوطنون يمسحون أحياء قرب الحرم الابراهيمي بالخليل

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

&#34;الشؤون الإسلامية&#34; السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

"الشؤون الإسلامية" السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي