السفير طوباسي يبحث مع الخارجية اليونانية مجريات عملية الانتخابات في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

بحث سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، مع مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية اليونانية، السفير ماريا ماريماكيس، موضوع عقد الانتخابات في اراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استنادا للمرسوم الرئاسي.



وشددت ماريماكيس على الموقف اليوناني المتطابق مع موقف الاتحاد الأوروبي والقائم على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والاتفاقيات الموقعة بما يضمن اجراء الانتخابات في كافة الأراضي المحتلة منذ 4 حزيران/ يونيو عام 67، معربة عن الارتياح من مجريات التحضيرات الجارية لعقد الانتخابات في مواعيدها وحرص اليونان على نجاحها.



واطلع السفير طوباسي المسؤول اليوناني على الخطوات الفعلية التي تمت حتى الآن للسير قدما في الانتخابات، مؤكدا موقف الرئيس محمود عباس والحكومة من ضرورة وأهمية عقد الانتخابات، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفقا للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، وعملا بمجريات الانتخابات التي جرت سابقاً.



وطالب بضرورة تدخل اليونان بشكل منفرد ومن خلال دورها بالاتحاد الأوروبي، الفوري والسريع للضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، لتمكين مشاركة المقدسين في الانتخابات، دعاية وانتخاباً، كما شاركت القدس في الانتخابات السابقة.



وأطلع السفير طوباسي، السفير ماريماكيس على الرسائل المتطابقة التي وجهها وزير الخارجية رياض المالكي لاعضاء الرباعية الدولية بخصوص ضرورة التدخل الفوري لضمان اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق المرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص.