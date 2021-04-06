غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
نقل محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الاسرائيلية (كان) غال برغر، عن وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس قوله: "إسرائيل" لن تتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين
ووفق برغر، أضاف غانتس خلال مراسم استبدال منسق عمليات الحكومة: إن اسرائيل لن توافق على العمل مع حركة حماس، حال فوزها بالانتخابات، مستدركا: آمل أن يجري الفلسطينيون حساباتهم بشكل صحيح.
وخلال المراسيم اعلن وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس تعيين اللواء غسان عليان منسق لاعمال الحكومة في الاراضي الفلسطينية حلفا لكميل أبو ركن.
نقل محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الاسرائيلية (كان) غال برغر، عن وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس قوله: "إسرائيل" لن تتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين
ووفق برغر، أضاف غانتس خلال مراسم استبدال منسق عمليات الحكومة: إن اسرائيل لن توافق على العمل مع حركة حماس، حال فوزها بالانتخابات، مستدركا: آمل أن يجري الفلسطينيون حساباتهم بشكل صحيح.
وخلال المراسيم اعلن وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس تعيين اللواء غسان عليان منسق لاعمال الحكومة في الاراضي الفلسطينية حلفا لكميل أبو ركن.
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