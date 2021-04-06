غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

نقل محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الاسرائيلية (كان) غال برغر، عن وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس قوله: "إسرائيل" لن تتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين



ووفق برغر، أضاف غانتس خلال مراسم استبدال منسق عمليات الحكومة: إن اسرائيل لن توافق على العمل مع حركة حماس، حال فوزها بالانتخابات، مستدركا: آمل أن يجري الفلسطينيون حساباتهم بشكل صحيح.



وخلال المراسيم اعلن وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس تعيين اللواء غسان عليان منسق لاعمال الحكومة في الاراضي الفلسطينية حلفا لكميل أبو ركن.