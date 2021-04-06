طالع تفاصيل طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

توقّع الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، اليوم الثلاثاء، أن طقس فلسطين سيشهد عودة للتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.



وقال العلامي، في تصريح صحفي: "إن طقس فلسطين سيشهد اليوم وغدًا الأربعاء ارتفاع في درجات الحرارة لتتراوح ما بين نهاية العشرينيات وحتى مُنتصف الثلاثينيات على اختلاف التضاريس ما بين جبلية ومنخفضة وغورية".



وأضاف أن طقس فلسطين سيشد يوم الخميس القادم، انخفاضًا في درجات الحرارة وتتحول الأجواء إلى لطيفة معتدلة نهارًا وباردة نسبيًا ليلًا.



وذكر أن درجات الحرارة ستواصل انخفاضها يومي الجمعة والسبت، وتميل الأجواء للبرودة نهارًا وتكون باردة بشكل واضح ليلًا خاصة في المناطق الجبلية "12 درجة نهارًا ، 5-7 ليلًا".