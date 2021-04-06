شؤون فلسطينية

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد "أسامة منصور"

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد "أسامة منصور"
رام الله - دنيا الوطن
شيّع المواطنون، عصر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أسامة منصور من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، والذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من صباح اليوم.

وانطلقت مسيرة تشييع جثمان الشهيد منصور من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، متوجهة إلى بلدته بدو، حيث ألقي عليه نظرة الوداع في منزله، ثم تم التوجه به إلى مسجد البلدة حيث أديت الصلاة عليه.

وانطلقت مسيرة راجلة من مسجد البلدة إلى مقبرة بدو حيث ورّي الثرى، وسط حضور ومشاركة شعبية وتنظيمية وفصائلية واسعة.
وطالب المشيعون بالثأر والرد على جرائم الاحتلال ومقاومة المحتل وجيشه ومستوطنيه.

وفي كلمة حركة المقاومة الإسلامية حماس ألقاها الشيخ طارق فضل الذي نعى الشهيد أسامة منصور، مؤكدا على أن قرى شمال غرب القدس اليوم هي مرابطة على عتبات القدس والمسجد الأقصى.

وقال فضل: في هذا المشهد الرهيب، لابد لنا كشعب فلسطيني واحد، أن يوحدنا الدم المجبول بثرى فلسطين، وأن هذا الدم ليس الأول ولن يكون الأخير، حتى يتحرر الوطن وتتحرر كامل فلسطين.

وشدد فضل على وجوب تفعيل كل أشكال المقاومة، كي يتم ردع الاحتلال ووثنيه عن جرائمه وغرطسته، وأن المقاومة هي شرفنا وعزنا والتي تحافظ على أرواحنا وترابنا وقدسنا.

واستشهد المواطن أسامة صدقي منصور (42 عاما) وأصيبت زوجته فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة.

أخبار ذات صلة

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين

طالع تفاصيل طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة

طالع تفاصيل طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة

قائمة القدس: ملاحقات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة طريق الانتخابات

قائمة القدس: ملاحقات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة طريق الانتخابات

الزعارير: منع لقاء فتح التشاوري في القدس محاربة لبناء نموذج فلسطين الديمقراطي

الزعارير: منع لقاء فتح التشاوري في القدس محاربة لبناء نموذج فلسطين الديمقراطي

الصحة العالمية بفلسطين: مستمرون بدعم الصحة الفلسطينية بكل ما يلزم لمواجهة (كورونا)

الصحة العالمية بفلسطين: مستمرون بدعم الصحة الفلسطينية بكل ما يلزم لمواجهة (كورونا)

المفتي العام للقدس: لا انتخابات بدون القدس واستثناؤها تطبيق عملي لـ(صفقة القرن)

المفتي العام للقدس: لا انتخابات بدون القدس واستثناؤها تطبيق عملي لـ(صفقة القرن)

سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن إنشاء إدارة المعابر

سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن إنشاء إدارة المعابر

الوفد المصري يغادر قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

الوفد المصري يغادر قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد &#34;أسامة منصور&#34;

مطالبات بالثأر خلال تشييع الشهيد "أسامة منصور"

الشيخ: فض الاحتلال الاجتماع التشاوري الفلسطيني حول الانتخابات بالقدس الشرقية &#34;خرق فاضح للاتفاقيات&#34;

الشيخ: فض الاحتلال الاجتماع التشاوري الفلسطيني حول الانتخابات بالقدس الشرقية "خرق فاضح للاتفاقيات"

صبري: التصميم على إجراء الانتخابات في القدس تأكيد لهويتها

صبري: التصميم على إجراء الانتخابات في القدس تأكيد لهويتها

وزيرة الصحة تطلق مبادرة لتحييد القطاع الصحي عن الدعايات الانتخابية

وزيرة الصحة تطلق مبادرة لتحييد القطاع الصحي عن الدعايات الانتخابية

تمهيداً للاستيلاء عليها.. مستوطنون يمسحون أحياء قرب الحرم الابراهيمي بالخليل

تمهيداً للاستيلاء عليها.. مستوطنون يمسحون أحياء قرب الحرم الابراهيمي بالخليل

الخارجية: فض الاحتلال للقاء تشاوري مؤشر خطير على موقفه اتجاه الانتخابات بالقدس

الخارجية: فض الاحتلال للقاء تشاوري مؤشر خطير على موقفه اتجاه الانتخابات بالقدس

اشتية يستقبل السفير البرازيلي الجديد ويبحث تعزيز التعاون المشترك

اشتية يستقبل السفير البرازيلي الجديد ويبحث تعزيز التعاون المشترك

&#34;التربية&#34; تتسلم مدرسة مثلث الشهداء الأساسية المختلطة في قباطية

"التربية" تتسلم مدرسة مثلث الشهداء الأساسية المختلطة في قباطية

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

وزير الخارجية الروماني يزور (أونروا) بالأردن ويعلن عن تبرع جديد للوكالة

وزير الخارجية الروماني يزور (أونروا) بالأردن ويعلن عن تبرع جديد للوكالة

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا