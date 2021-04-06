شؤون فلسطينية

قائمة القدس: ملاحقات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة طريق الانتخابات

قائمة القدس: ملاحقات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة طريق الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
 أكد الناطق باسم قائمة القدس موعدنا في الضفة الغربية المحتلة، محمد صبحة، أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وملاحقاته للمرشحين لن تثنيهم عن مواصلة الطريق نحو الانتخابات الفلسطينية.

وقال صبحة تعقيبًا على اعتقال مرشح قائمة القدس موعدنا في الانتخابات التشريعية المقبلة عن مدينة بيت لحم، حسن الورديان:" إننا لم نتفاجأ باعتقال الاحتلال لمرشحنا، فمنذ اللحظة الأولى التي دخلنا فيها هذه الانتخابات، وطّنا أنفسنا أننا معرضون لملاحقات الاحتلال".

وأوضح أن الاحتلال يحاول منع جهود حركة حماس في إنجاز العملية الانتخابية، والدور المنوط بها في خدمة الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، المرشح الورديان من منزله في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتعرض الورديان، مع نجليه، لعدة اعتقالات من قبل قوات الاحتلال، وقد أمضى سنوات في سجونه.

وأكدت حماس أن اعتقال الاحتلال المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" حسن الورديان، هو تدخل سافر في العملية الانتخابية الفلسطينية، مشددة على أنه يعكس المساعي الإسرائيلية الحثيثة لتخريبها.

وقال الحركة إن "هذه الاعتقالات بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وكوادره في الضفة الغربية لن تفلح في تخويفهم أو إرهابهم أو ثنيهم عن المشاركة في الانتخابات، بل ستشكل دافعا للإصرار على المشاركة القوية والفاعلة فيها، وإنجاح الخيار الديمقراطي".

وأضافت أن الشعب وكوادره وقياداته وفصائله مدعوون لجعل كل هذه التحديات ساحة اشتباك مع الاحتلال، والعمل على حماية الاستحقاق الوطني بكل السبل والتصدي لأي محاولات إسرائيلية لتخريب الانتخابات.

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