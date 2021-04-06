الصحة العالمية بفلسطين: مستمرون بدعم الصحة الفلسطينية بكل ما يلزم لمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ريتشارد بيبركورن، المدير الجديد لمكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، استمرار دعم المنظمة لوزارة الصحة واستعدادها لتقديم كل ما يلزم وفق الإمكانيات المتاحة لدعم وتعزيز جهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا وتمتين النظام الصحي في فلسطين.



جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



بدوره، أطلعت الكيلة، بيبركورن، على الوضع الصحي والوبائي في فلسطين، مشيدة بالتعاون الكبير بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، خصوصاً في ظل جائحة (كورونا)، مؤكدة أن العلاقة مع منظمة الصحة العالمية استراتيجية.