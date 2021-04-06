سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن إنشاء إدارة المعابر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإنشاء إدارة المعابر بالسفارة ؛ سعيًا نحو التيسير على أبناء شعبنا و التخفيف عن المواطنين وخدمتهم وتنظيم حركة المسافرين.
وأشارت السفارة في تصريح لها نشرته، مساء اليوم الثلاثاء، على صفحتها في موقع (فيسبوك)، إلى أن إدارة المعابر تعمل تحت الإشراف المباشر من سفير دولة فلسطين في مصر، كما تم تكليف خالد عطية مديرًا لإدارة المعابر بالسفارة .
أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإنشاء إدارة المعابر بالسفارة ؛ سعيًا نحو التيسير على أبناء شعبنا و التخفيف عن المواطنين وخدمتهم وتنظيم حركة المسافرين.
وأشارت السفارة في تصريح لها نشرته، مساء اليوم الثلاثاء، على صفحتها في موقع (فيسبوك)، إلى أن إدارة المعابر تعمل تحت الإشراف المباشر من سفير دولة فلسطين في مصر، كما تم تكليف خالد عطية مديرًا لإدارة المعابر بالسفارة .
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