أمريكا: قتلى في إطلاق نار بولاية ماريلاند

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة في ولاية ماريلاند الأمريكية عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار وقع في مدينة فريدريك، مشيرة إلى إصابة المشتبه به في إطلاق النار.



وقال مكتب شريف مقاطعة فريدريك في تغريدة عبر (تويتر): "إن عناصره استجابوا لحادث إطلاق نار أدى إلى سقوط ضحيتين بالإضافة إلى إصابة المشتبه به"، كما طلب المكتب من الأفراد تجنب منطقة Progress Drive و Opposumtown Pike"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).