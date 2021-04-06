الوفد المصري يغادر قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

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رام الله - دنيا الوطن

غادر الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الثلاثاء، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من وصوله، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.



وكان الوفد المصري، قد وصل إلى قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، ضد كلا من أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، ورافقه سامح نبيل.