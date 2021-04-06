"الشؤون الإسلامية" السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، أربعة توجيهات جديدة يتعلق بعضها بصلاة التراويح والاعتكاف في شهر رمضان، في ظل تفشي فيروس (كورونا).



وقالت الوزارة في بيان، إنه تقرر "تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخلها، أو في المرافق التابعة لها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



كما قررت الوزارة تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد، ووجهت بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.



وأضافت "الشؤون الإسلامية" أن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع سيتم الإفادة عنه لاحقاً في بيان تصدره الوزارة.



وأوضحت أن هذه التوجيهات التي أصدرها وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس (كورونا) خلال رمضان.



وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 695 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و7 حالات وفاة.