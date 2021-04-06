فصائل المقاومة: يجب المضي قدما نحو الانتخابات التشريعية ونستنكر استبعاد الأسير حسن سلامة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، على ضرورة المضي قدماً في عقد الانتخابات التشريعية كاستحقاق وطني مهم؛ لترتيب البيت الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية.



واستنكرت الفصائل في تصريح لها، مساء اليوم الثلاثاء، استبعاد لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات، القائد الأسير حسن سلامة من الترشح للانتخابات التشريعية، تحت مبرر إجرائي بسيط.



في السياق، دانت فصائل المقاومة، اعتقال الاحتلال المرشح في قائمة "القدس موعدنا" حسن الوردياني في بيت لحم فجر اليوم، مؤكدة أن ذلك تدخل سافر في الانتخابات الفلسطينية من خِلال الملاحقة والاستهداف المباشر.



في سياق آخر، قالت فصائل المقاومة: "نزف الشهيد أسامة صدقي منصور الذي استشهد فجر اليوم برصاص الاحتلال في بلدة بير نبالا شمال غربي مدينة القدس المحتلة، وأصيبت زوجته".



وطالبت الفصائل، الشعب الفلسطيني بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة وباء (كورونا)، خاصة في ظِل التزايد المقلق بعدد الإصابات وانتشار السلالة الجديدة المتحورة.