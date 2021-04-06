الشيخ: فض الاحتلال الاجتماع التشاوري الفلسطيني حول الانتخابات بالقدس الشرقية "خرق فاضح للاتفاقيات"

حسين الشيخ

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن فض الاحتلال الاجتماع التشاوري الفلسطيني حول الانتخابات في القدس الشرقية، "خرق فاضح للاتفاقيات وتعدٍ على حق التحضير المقدسي للمشاركة بالانتخابات التشريعية".



وطالب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، دول العالم الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات التي تمنح المقدسيين الحق في المشاركة تصويتاً وترشحاً.



وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، قالت: إن أقدام قوات الاحتلال اليوم، على منع انعقاد لقاء تشاوري لعدد من المقدسيين بشأن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية، في فندق "الامبسادور" في حي الشيخ جراح، واعتقال عدد من المشاركين وتسليم آخرين طلبات للمثول امام مخابراتها، مؤشر خطير على موقف دولة الاحتلال اتجاه مشاركة القدس في الانتخابات.



وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها "هذا العدوان على الديمقراطية الفلسطينية"، واعتبرته "انتهاكا فاضحا للاتفاقيات الموقعة والملزمة للطرفين، تحديدا للجانب الاسرائيلي، وما نصت عليه بوضوح من كيفية مشاركة القدس بالانتخابات، وحددت آليات وعناوين تلك المشاركة وأماكن وجود صناديق الاقتراع أولا، وتراجعا عن فحوى الرسالة الرسمية التي تسلمتها القيادة الفلسطينية من الجانب الاسرائيلي والتي تؤكد على التزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات، وهي جميع تلك الاتفاقيات الموقعة بما فيها قضية المشاركة المقدسية في الانتخابات".