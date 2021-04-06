هيئة قناة السويس: مليار دولار خسائر مبدئية لجنوح "إيفر جيفن"

أثناء جنوح السفينة - توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الثلاثاء، إن التقدير المبدئي لقيمة الخسائر الناجمة عن جنوح السفينة "إيفر جيفن" بلغ مليار دولار.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ربيع، على هامش مؤتمر لإعلان تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس ضد فيروس (كورونا)، أوردتها وسائل إعلام مصرية.



ونقلت صحيفة (أخبار اليوم) الحكومية عن ربيع قوله، إنه "تم تقدير قيمة الخسائر المبدئية لفترة جنوح السفينة في المجرى الملاحي لقناة السويس (6 أيام) بحوالي مليار دولار".



وأوضح أن "جهات التحقيق حصلت على الصندوق الأسود للسفينة الجانحة، وجارٍ العمل على تفريغه لمعرفة أسباب الجنوح"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وأكد انتظام حركة الملاحة في قناة السويس؛ حيث "عادت إلى طبيعتها، وعبرت 532 سفينة القناة منذ تعويم السفينة الجانحة، بمعدل 90 سفينة يوميا".



فيما أوردت صحيفة (الشروق)، عن ربيع قوله خلال المؤتمر ذاته، إن "هيئة قناة السويس جاهزة لجميع السيناريوهات، وتسعى حاليا لحل الموضوع بشكل سلمي، والحصول على التعويض دون اللجوء للقضاء".



وزاد: "اللجوء للقضاء لن يؤثر على هيئة قناة السويس، بل على الشركة المالكة على اعتبار أن السفينة خرجت من التعويم بدون أية تلفيات، وبالتالي فإن التأخير في الوصول إلى حل سلمي سيلحق بها خسائر".



ولا تزال السفينة راسية لدى الجانب المصري حتى اليوم، لحين التوصل إلى تعويض مالي لصالح الهيئة، بحب تصريحات سابقة لرئيس "قناة السويس".