شؤون فلسطينية

تمهيداً للاستيلاء عليها.. مستوطنون يمسحون أحياء قرب الحرم الابراهيمي بالخليل

تمهيداً للاستيلاء عليها.. مستوطنون يمسحون أحياء قرب الحرم الابراهيمي بالخليل
مستوطنون في الخليل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت مجموعة من المستوطنين اليوم الثلاثاء، على إجراء عمليات مسح هندسي لعدة أحياء، بالقرب من الحرم الابراهيمي الشريف بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

واكدت مصادر من لجنة إعمار الخليل، أن مستوطنين اقتحموا حيي قفيشة، والشريف بالقرب من الحرم الابراهيمي تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، وقاموا بتنفيذ اعمال المسح الهندسي بداخلها تمهيدا للاستيلاء عليها.

وكثف المستوطنون في الآونة الأخيرة، من اعتداءاتهم على المباني القديمة القريبة من الحرم الابراهيمي، في وقت تمنع فيه قوات الاحتلال المواطنين ولجنة الاعمار من دخولها او ترميمها على اعتبار انها منطقة عسكرية مغلقة.

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