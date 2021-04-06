اشتية يستقبل السفير البرازيلي الجديد ويبحث تعزيز التعاون المشترك









رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، السفير البرازيلي الجديد لدى دولة فلسطين أليساندرو وارلي كاندياس، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية وعقد الانتخابات الفلسطينية، بالإضافة الى سبل تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات.وأكد السفير البرازيلي على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز العلاقات سواء على مستوى الغرف التجارية او التجار، وتبادل الخبرات في مجال التدريب المهني والتقني والاستفادة من الخبرات البرازيلية في هذا المجال، بالإضافة الى تعزيز السياحة وزيادة عدد السائحين القادمين الى فلسطين.ورحب رئيس الوزراء بروح التعاون التي عبر عنها السفير وابدى استعداده لتشكيل فريق لمتابعة قضايا التجارة والمساعدات الفنية من اجل إخراجها الى حيز التنفيذ.