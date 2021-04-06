مستوطنون يعتدون على رئيس بلدية سبسطية بالضرب أثناء تصديه لمحاولة اختطاف طفل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بالضرب، أثناء تصديه لمحاولة اختطاف طفل.



وقال عازم في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عشرات المستوطنين بتعزيزات عسكرية اقتحموا الموقع الأثري في سبسطية الواقعة شمال نابلس، وحاولوا اختطاف أحد الأطفال.



وأضاف، انه اثناء التصدي لمحاولات المستوطنين اختطاف الطفل جرى الاعتداء عليه بالضرب، وذلك بحماية قوات الاحتلال.