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وزير الخارجية الروماني يزور (أونروا) بالأردن ويعلن عن تبرع جديد للوكالة

وزير الخارجية الروماني يزور (أونروا) بالأردن ويعلن عن تبرع جديد للوكالة
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد روماني رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية، بوغدان أوريسكو، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في الأردن، التقى خلالها بنائب المفوض العام للأونروا، ليني ستينسيث، ومدير شؤون (أونروا) في الأردن مارتا لورينزو.

وناقش الوفد الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئي فلسطين في الأردن وأقاليم العمليات الأخرى للأونروا، وكذلك أهمية حماية وتعزيز الخدمات الإنسانية والتنموية التي تقدمها الوكالة لهذه الفئة السكانية المعرضة للمخاطر، لا سيما في ضوء جائحة كوفيد-19 العالمية، والصراعات التي طال أمدها في المنطقة، وأزمات التمويل المتكررة.

وفي الاجتماع، قال الوزير أوريسكو: "تقدر رومانيا العمل المهم الذي تقوم به (أونروا) في تقديم المساعدة والخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في المنطقة. وإدراكا لهذا ولدعوة الوكالة للحصول على دعم مالي وسياسي مستدام، يسعدني أن أعلن عن تبرع جديد قدره 150 ألف يورو للأونروا للمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية.

وسيتم تخصيص الأموال المقدمة من رومانيا لخدمات التعليم والرعاية الصحية في جميع أقاليم عمليات (أونروا) الخمسة وللمساعدة في ضمان تقديم الخدمات بلا انقطاع، وخاصة الآن في الوقت الذي تواجه فيه (أونروا) أزمة مالية صعبة.

وأعربت ليني ستينسيث، عن شكرها لهذا التبرع بالقول: "نحن ممتنون لشراكتنا مع رومانيا وللإعلان في الوقت المناسب عن هذا التبرع الجديد في الوقت الذي نكثف فيه جهودنا لحشد المجتمع الدولي حول تطوير رؤية استشرافية ومستدامة للأونروا من أجل توفير الحماية والمساعدة بشكل فعال للاجئي فلسطين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم".

بدورها، قالت مارتا لورنزو: "نحن ممتنون للغاية للفرصة التي أتيحت لنا للانخراط مع رومانيا بشأن وضع لاجئي فلسطين في الأردن، بمن في ذلك أولئك الذين نزحوا من سوريا. يستحق هذا المجتمع الدعم المستمر من شركائنا الدوليين، لا سيما وأن تأثير جائحة كوفيد-19 يعمل على عكس فرص التنمية الخاصة بهم بشكل كبير".

ولطالما كانت رومانيا متبرعا ماليا للأونروا منذ عام 2007، حيث تقدم الدعم للخدمات الأساسية للوكالة، إضافة إلى الدعم الطارئ للنداءات العاجلة استجابة للاحتياجات الإنسانية الناشئة عن النزاع في غزة، وكذلك النزوح في لبنان.

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