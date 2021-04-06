مصدر مطلع لـ "دنيا الوطن": نتوقع إجراءات جديدة لمواجهة المنحنى الوبائي المتصاعد بغزة الليلة





ويشهد قطاع غزة منذ نحو أسبوعين ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).







خاص لدنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" من مصدر مطلع، بأن اجتماعاً سيُعقد عصر اليوم الثلاثاء، لخلية الأزمة المعنية بمواجهة وباء (كورونا) في قطاع غزة.وبحسب المصدر، فإن الاجتماع سيُركز على تقييم الإجراءات المتبعة حالياً في مواجهة (كورونا) ومدى نجاعتها في كسر حدة المنحنى الوبائي.وتوقع المصدر ذاته أن يَخلُص اجتماع اليوم لإجراءات جديدة، سيتم الإعلان عنها في الغالب هذه الليلة.