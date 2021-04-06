دائرة رام الله والبيرة تنشر السجل الأولي للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 2021

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نشر مكتب منطقة رام الله والبيرة الانتخابية اليوم سجل القوائم الانتخابية الأولي المرشحة للانتخابات التشريعية 2021 وذلك في مقر المنطقة في رام الله والتي يبلغ عددها 36 قائمة .



وتاتي عملية نشر القوائم أمام الجمهور بالتزامن مع فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح في القائمة، حيث يحق لأي مرشح، أو قائمة، أو ناخب تقديم اعتراض أو شكوى على قائمة معينة أو الاعتراض على اي مرشح حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح.



ويتم تقديم طلبات الاعتراض خطياً على النماذج المخصصة لذلك والمتوفرة في مكاتب لجنة الانتخابات، ومكاتب المناطق الانتخابية أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps.وتستمر فترة النشر الأولي للقوائم الانتخابية حتى نهاية دوام يوم الخميس الثامن من الشهر الجاري .