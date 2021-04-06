شؤون فلسطينية

محيسن يستنكر اعتقال مخابرات الاحتلال لأعضاء قيادة إقليم القدس بحركة فتح

محيسن يستنكر اعتقال مخابرات الاحتلال لأعضاء قيادة إقليم القدس بحركة فتح
جمال محيسن
رام الله - دنيا الوطن
استنكر د. جمال المحيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض التعبئة والتنظيم، اعتقال مخابرات الاحتلال لأعضاء قيادة إقليم القدس في حركة فتح عوض السلايمة، وعاهد الرشق، ومدير مكتب حركة فتح في القدس، عادل أبو زنيد والمرشحة للمجلس التشريعي غادة أبو ربيع.

جاء ذلك خلال نصب الاحتلال حواجز في محيط فندق "الأمباسادور" في حي الشيخ جراح في القدس، الذي كان سيعقد لقاء تشاوري حول الانتخابات التشريعية، بدعوة من مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني.

واضاف محيسن: بأن الاحتلال يواصل قمع ومنع كل الفعاليات على اختلاف أنواعها في القدس، في إطار معركة فرض سيادة الاحتلال على العاصمة المحتلة.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة تصدر إعلاناً بشأن تطعيم المواطنين فوق (50 عاماً) بلقاح (كورونا)

"الصحة" بغزة تصدر إعلاناً بشأن تطعيم المواطنين فوق (50 عاماً) بلقاح (كورونا)

وفد أمني مصري يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وفد أمني مصري يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

&#34;كهرباء غزة&#34; تكشف أسباب تحسن توصيل التيار الكهربائي بالقطاع

"كهرباء غزة" تكشف أسباب تحسن توصيل التيار الكهربائي بالقطاع

طالع: العالول يصدر تنويهاً داخلياً لمرشحي حركة فتح بشأن &#34;الدعاية الانتخابية&#34;

طالع: العالول يصدر تنويهاً داخلياً لمرشحي حركة فتح بشأن "الدعاية الانتخابية"

الجهاد الإسلامي تعلق على قرار شطب اسم الأسير سلامة ومنعه من الترشح

الجهاد الإسلامي تعلق على قرار شطب اسم الأسير سلامة ومنعه من الترشح

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء

الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 57% خلال الشهر الماضي

الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 57% خلال الشهر الماضي

الخارجية: جريمة اعدام أسامة منصور حلقة بمسلسل متواصل من الاعدامات الميدانية

الخارجية: جريمة اعدام أسامة منصور حلقة بمسلسل متواصل من الاعدامات الميدانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محيسن يستنكر اعتقال مخابرات الاحتلال لأعضاء قيادة إقليم القدس بحركة فتح

محيسن يستنكر اعتقال مخابرات الاحتلال لأعضاء قيادة إقليم القدس بحركة فتح

الجهاد الإسلامي تعلق على قرار شطب اسم الأسير سلامة ومنعه من الترشح

الجهاد الإسلامي تعلق على قرار شطب اسم الأسير سلامة ومنعه من الترشح

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء

الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 57% خلال الشهر الماضي

الاقتصاد: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 57% خلال الشهر الماضي

الخارجية: جريمة اعدام أسامة منصور حلقة بمسلسل متواصل من الاعدامات الميدانية

الخارجية: جريمة اعدام أسامة منصور حلقة بمسلسل متواصل من الاعدامات الميدانية

الديمقراطية: الرد على جريمة اعدام المواطن منصور بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

الديمقراطية: الرد على جريمة اعدام المواطن منصور بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

نادي الأسير: حتى اللحظة لم يُحدد موعد محاكمة الأسير البطران

نادي الأسير: حتى اللحظة لم يُحدد موعد محاكمة الأسير البطران

الشؤون المدنية: الاحتلال وحده يتحمل مسؤولية تجميد ملف لم الشمل وسبب معاناة أصحابه

الشؤون المدنية: الاحتلال وحده يتحمل مسؤولية تجميد ملف لم الشمل وسبب معاناة أصحابه

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا

الأردن: حظر النشر بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين

الأردن: حظر النشر بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين

الرئيس الجزائري يطالب فرنسا بإعادة أرشيف عثماني

الرئيس الجزائري يطالب فرنسا بإعادة أرشيف عثماني

شاهد: رسالة من الأمير حمزة يتعهد فيها بالولاء للملك وولي عهده

شاهد: رسالة من الأمير حمزة يتعهد فيها بالولاء للملك وولي عهده