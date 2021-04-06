محيسن يستنكر اعتقال مخابرات الاحتلال لأعضاء قيادة إقليم القدس بحركة فتح

استنكر د. جمال المحيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض التعبئة والتنظيم، اعتقال مخابرات الاحتلال لأعضاء قيادة إقليم القدس في حركة فتح عوض السلايمة، وعاهد الرشق، ومدير مكتب حركة فتح في القدس، عادل أبو زنيد والمرشحة للمجلس التشريعي غادة أبو ربيع.





جاء ذلك خلال نصب الاحتلال حواجز في محيط فندق "الأمباسادور" في حي الشيخ جراح في القدس، الذي كان سيعقد لقاء تشاوري حول الانتخابات التشريعية، بدعوة من مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني.





واضاف محيسن: بأن الاحتلال يواصل قمع ومنع كل الفعاليات على اختلاف أنواعها في القدس، في إطار معركة فرض سيادة الاحتلال على العاصمة المحتلة.

رام الله - دنيا الوطن