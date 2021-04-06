دولي

وكالة الأدوية الأوروبية: هناك صلة بين لقاح "أسترازينيكا" وجلطات الدم

وكالة الأدوية الأوروبية: هناك صلة بين لقاح "أسترازينيكا" وجلطات الدم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مسؤول في وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تأكيده بوجود صلة بين لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس (كورونا) والجلطات الدموية.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية، أعلنت في 18 آذار/مارس الماضي، أن اللقاح "آمن وفّعال" و"غير مرتبط" بزيادة خطر حصول تجلطات دموية. 

وأضافت مدير الوكالة إيمر كوك في مؤتمر عبر الفيديو، أن "منافعه في حماية الأشخاص من 0كوفيد-19) مع المخاطر المرتبطة في الوفيات وحالات الاستشفاء، تتفوق على المخاطر المحتملة".

يأتي ذلك بعد أن علقت دول أوروبية الشهر الماضي، استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد الكشف عن حالات تجلط أصابت عددا ممن أخذوا اللقاح، فيما توفي عدد بسبب ذلك.

وأعلنت وكالة الأدوية البريطانية في الثالث من نيسان/إبريل، أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" المضاد للفيروس توفوا بسبب  جلطات دموية ، من إجمالي 30  حالة تم تسجيلها حتى الآن.

وقالت الوكالة في بيان إنها تلقت حتى 24 آذار/مارس تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية. 

وقالت الهيئة التنظيمية في بريطانيا، إن التقارير الثلاثين عن تجلط الدم التي قدمها مسعفون أو أفراد من الجمهور عبر موقع إلكتروني حكومي، جاءت بعد إعطاء 18.1 مليون جرعة من اللقاح.

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