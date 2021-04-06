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رئيس البرلمان العربي يؤكد على محورية الدور الأردني بدعم القضايا العربية

رئيس البرلمان العربي يؤكد على محورية الدور الأردني بدعم القضايا العربية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات.

وأعرب رئيس البرلمان العربي خلال الاتصال الهاتفي، عن تقديره للدور الكبير الذي يلعبه مجلس النواب الأردني بما يخدم تطلعات الشعب الأردني ويلبي طموحاته، مؤكداً في الوقت ذاته على الدور التاريخي للأردن بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ومحوريته في مساندة القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمه لمسيرة العمل العربي المشترك.

ومن جانبه أشاد العودات، بالجهود المخلصة والمقدرة لرئيس البرلمان العربي في دفع منظومة العمل العربي المشترك فضلاً عن دور البرلمان العربي في خدمة القضايا والشعوب العربية، مثمناً في ذات الوقت مواقف رئيس البرلمان العربي الداعمة للأردن والتي تعكس حرصه على التضامن العربي.

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