طالع: العالول يصدر تنويهاً داخلياً لمرشحي حركة فتح بشأن "الدعاية الانتخابية"





ووفق التعميم الذي اطلعت عليه "دنيا الوطن"، فإن العالول أمر بسحب فيديوهات خاصة بقائمة "العاصفة"، حيث أنها مخالفة تعاقب عليها لجنة الانتخابات المركزية.





رام الله - دنيا الوطنأصدر نائب رئيس حركة فتح، عضو اللجنة المركزية، محمود العالول، اليوم الثلاثاء، تنويهاً لمرشحي قائمة الحركة للمجلس التشريعي 2021.