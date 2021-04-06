طالع: العالول يصدر تنويهاً داخلياً لمرشحي حركة فتح بشأن "الدعاية الانتخابية"
رام الله - دنيا الوطن
أصدر نائب رئيس حركة فتح، عضو اللجنة المركزية، محمود العالول، اليوم الثلاثاء، تنويهاً لمرشحي قائمة الحركة للمجلس التشريعي 2021.
أصدر نائب رئيس حركة فتح، عضو اللجنة المركزية، محمود العالول، اليوم الثلاثاء، تنويهاً لمرشحي قائمة الحركة للمجلس التشريعي 2021.
ووفق التعميم الذي اطلعت عليه "دنيا الوطن"، فإن العالول أمر بسحب فيديوهات خاصة بقائمة "العاصفة"، حيث أنها مخالفة تعاقب عليها لجنة الانتخابات المركزية.
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