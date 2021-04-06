الجهاد الإسلامي تعلق على قرار شطب اسم الأسير سلامة ومنعه من الترشح

الأسير حسن سلامة في سجون الاحتلال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن قرار محكمة الانتخابات، شطب اسم الأسير حسن سلامة ومنعه من الترشح، "يكشف عورة النظام الانتخابي".



وأضاف في في تغريدات عبر حساب موقع (تويتر): بأن النظام الانتخابي الذي استثنى غالبية عظمى من الشعب الفلسطيني داخل السجون وفي المنافي والشتات ، "نظام هش".



وشدد على أن "حسن سلامة أكبر قامة وأكثر عطاء وتضحياته شامة على جبين كل الوطنيين الأحرار".