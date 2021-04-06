طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء.ووفق تصريح للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن السفر للمتبقي من الحافلة الثالثة، بالإضافة إلى الحافلتين: الرابعة، والخامسة حتى الرقم (50) من كشف (2021/11).وأشارت الوزارة إلى أهمية التواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفر المواطنين، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.